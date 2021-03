LIVE MotoGP | Test Qatar day-5 in DIRETTA | Petrucci comanda | poca attività per le condizioni della pista

Ultime Notizie dalla rete : LIVE MotoGP

..." ma alle ore 23.00 " una puntata speciale della trasmissione PaddockShow per analisi e commenti sulla giornata di test a Losail. VENTO FORTE Superate le prime due ore di test per laa ...15.15 - Giocano di rimbalzo sui social gli account di Formula 1 e. 15.02 - Incredibile la quantità di sporco alzata in rettilineo da Petrucci nei pochi giri in pista. 15.00 - Vento e polvere ...iornata ventosa a Losail per la MotoGP, una condizione che sta affrontando anche la F1 nella vicina Manama (Bahrain). Iniziano le ultime sette ore di test ufficiali per i protagonisti della MotoGP! Ve ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.02 Giornata ventosa a Losail per la MotoGP, una condizione che sta affrontando anche la F1 nella vicina Manama (Bahrain). 12.58 C'è molto vento a Losail in ...