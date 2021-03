LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: troppa sabbia in pista a Sakhir, grande attesa per Sainz sulla Ferrari (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MOTOGP DALLE 12.00 13.32 Debutto ufficiale da pilota di Formula 1 per il rookie nipponico Yuki Tsunoda, chiamato a sostituire quest’anno il russo Daniil Kvyat in AlphaTauri. 13.30 Tornano ai box anche Mazepin e Ocon, mentre Verstappen si appresta a scendere in pista per i suoi primi giri della sessione pomeridiana sulla Red Bull. 13.28 Tutto tace al momento nei box Mercedes e Ferrari. Vedremo se le scuderie di Brackley e Maranello saranno state in grado di risolvere i problemi di affidabilità riscontrati al mattino. 13.26 Continuano ad accumulare chilometri le sole Alpine e Haas, mentre tutte le altre scuderie restano ai box in attesa di un miglioramento delle ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDI MOTOGP DALLE 12.00 13.32 Debutto ufficiale da pilota di Formula 1 per il rookie nipponico Yuki Tsunoda, chiamato a sostituire quest’anno il russo Daniil Kvyat in AlphaTauri. 13.30 Tornano ai box anche Mazepin e Ocon, mentre Verstappen si appresta a scendere inper i suoi primi giri della sessione pomeridianaRed Bull. 13.28 Tutto tace al momento nei box Mercedes e. Vedremo se le scuderie di Brackley e Maranello saranno state in grado di risolvere i problemi di affidabilità riscontrati al mattino. 13.26 Continuano ad accumulare chilometri le sole Alpine e Haas, mentre tutte le altre scuderie restano ai box indi un miglioramento delle ...

SkySportF1 : ?? @Charles_Leclerc causa la prima bandiera rossa di questi #F1Testing Gli aggiornamenti ? - SkySportF1 : ?? SIAMO UFFICIALMENTE TORNATI ?? ?? Team già al lavoro in Bahrain Gli aggiornamenti ? - SkySportF1 : ?? L'Honey Badger comanda la classifica attualmente dopo 1h30' dal via dei test di Sakhir con un 1.32.537 Gli aggior… - patriziadegioia : RT @tiberfoxil: @mariamacina Agli ospiti di Propaganda live fanno un preventivo test di antirenzismo. Letta è risultato positivo - GIUSPEDU : RT @SkySportF1: Si torna in pista a Sakhir con vento e sabbia in pista Gli aggiornamenti ? -