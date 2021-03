LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: Ferrari sempre ferma per problemi di affidabilità, condizioni meteo in miglioramento (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI Test DI MOTOGP DALLE 12.00 13.50 È stato un problema idraulico a fermare Sebastian Vettel nella sessione mattutina, con Lance Stroll che infatti non ha ancora cominciato il programma di lavoro alla guida dell’Aston Martin nel pomeriggio. 13.47 Mario Isola (responsabile Pirelli in F1), intervistato da Sky Sport, ha parlato di un possibile peggioramento delle condizioni meteo in termini di vento attorno alle ore 17 locali, quindi tra poco più di un’ora. 13.45 Ci siamo quasi nel frattempo per l’esordio stagionale ufficiale di Lewis Hamilton alla guida della W12. Il lavoro dei meccanici sembra ormai agli sgoccioli e a breve dovremmo vedere l’ingresso in pista del 7 volte campione iridato. 13.43 ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEIDI MOTOGP DALLE 12.00 13.50 È stato un problema idraulico are Sebastian Vettel nella sessione mattutina, con Lance Stroll che infatti non ha ancora cominciato il programma di lavoro alla guida dell’Aston Martin nel pomeriggio. 13.47 Mario Isola (responsabile Pirelli in F1), intervistato da Sky Sport, ha parlato di un possibile peggioramento dellein termini di vento attorno alle ore 17 locali, quindi tra poco più di un’ora. 13.45 Ci siamo quasi nel frattempo per l’esordio stagionale ufficiale di Lewis Hamilton alla guida della W12. Il lavoro dei meccanici sembra ormai agli sgoccioli e a breve dovremmo vedere l’ingresso in pista del 7 volte campione iridato. 13.43 ...

