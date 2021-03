LIVE Biathlon, Sprint donne Nove Mesto in DIRETTA: super Wierer con lo zero, come Herrmann. Male Vittozzi (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 Due errori per Roeiseland a terra, aumentano vertiginosamente le chance di podio per Wierer. Vittozzi arriva a 1’18” da Herrmann. 17.54 Sbaglia anche Oeberg in piedi, due errori sanguinosissimi che la fanno sprofondare in classifica 17.53 Wierer non ce la fa e chiude seconda a 4.4? da Herrmann. 17.52 Eckhoff intanto arriva al primo poligono col secondo miglior tempo dietro solo a Braisaz, li copre tutti rapidamente e tanto per cambiare si mette subito in testa con 3? su tutte! 17.51 Sbaglia anche Preuss in piedi che era entrata davanti a Wierer, si mette molto bene per l’azzurra! 17.50 Wierer ancora davanti a Herrmann a metà giro, 2? il margine! zero ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.55 Due errori per Roeiseland a terra, aumentano vertiginosamente le chance di podio perarriva a 1’18” da. 17.54 Sbaglia anche Oeberg in piedi, due errori sanguinosissimi che la fanno sprofondare in classifica 17.53non ce la fa e chiude seconda a 4.4? da. 17.52 Eckhoff intanto arriva al primo poligono col secondo miglior tempo dietro solo a Braisaz, li copre tutti rapidamente e tanto per cambiare si mette subito in testa con 3? su tutte! 17.51 Sbaglia anche Preuss in piedi che era entrata davanti a, si mette molto bene per l’azzurra! 17.50ancora davanti aa metà giro, 2? il margine!...

Advertising

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto: alle 17:30 scatta la Sprint femminile, che Italia dobbiamo aspettarci? #12Marzo - neveitalia : LIVE da Nove Mesto: alle 17:30 scatta la Sprint femminile, che Italia dobbiamo aspettarci? #12Marzo… - zazoomblog : LIVE Biathlon Sprint donne Nove Mesto in DIRETTA: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sperano nel podio - #Biathlon… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Nove Mesto per la penultima sprint della stagione: Johannes Boe cerca l’allungo in classifica generale #11Marzo htt… - neveitalia : LIVE da Nove Mesto per la penultima sprint della stagione: Johannes Boe cerca l’allungo in classifica generale… -