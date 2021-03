LIVE America’s Cup in DIRETTA: partenza rinviata! (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.24 I Kiwi stanno navigando nei rifiuti di Luna Rossa, che infatti guadagna. 80 metri. 4.24 Alla prima virata Luna Rossa è davanti a New Zealand, barche separate da 20 metri! Pazzesco! 4.23 partenza praticamente alla pari. Adesso le barche sono affiancate! 4.22 I neozelandesi sono in anticipo e devono poggiare! 4.22 Vento leggero ora, 8-9 nodi. 4.22 Stramba Luna Rossa, ma reagiscono subito i neozelandesi. Fase caldissima, Kiwi aggressivi. 4.21 Luna Rossa entra nuovamente mure a sinistra nella fase di pre-partenza. Ancora una volta i Kiwi vanno a tallonare Bruni e Spithill. 4.20 Tre minuti alla partenza. Il pre-start precedente non si stava mettendo bene per Luna Rossa, Team New Zealand stava marcando da molto vicino gli italiani. 4.19 10 nodi in questo ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.24 I Kiwi stanno navigando nei rifiuti di Luna Rossa, che infatti guadagna. 80 metri. 4.24 Alla prima virata Luna Rossa è davanti a New Zealand, barche separate da 20 metri! Pazzesco! 4.23praticamente alla pari. Adesso le barche sono affiancate! 4.22 I neozelandesi sono in anticipo e devono poggiare! 4.22 Vento leggero ora, 8-9 nodi. 4.22 Stramba Luna Rossa, ma reagiscono subito i neozelandesi. Fase caldissima, Kiwi aggressivi. 4.21 Luna Rossa entra nuovamente mure a sinistra nella fase di pre-. Ancora una volta i Kiwi vanno a tallonare Bruni e Spithill. 4.20 Tre minuti alla. Il pre-start precedente non si stava mettendo bene per Luna Rossa, Team New Zealand stava marcando da molto vicino gli italiani. 4.19 10 nodi in questo ...

