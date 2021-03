LIVE America’s Cup in DIRETTA | Max Sirena striglia Luna Rossa L’analisi di Stefano Vegliani

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADI: LA LINEA SOTTILE CHE UNISCEAL K2 LA CRONACA DI-NEW ZEALAND 2-2 LA CRONACA DI-NEW ZEALAND 2-1 MAX: “TROPPI ERRORI, NON POSSIAMO PERMETTERCELI. CI SERVA DI LEZIONE” FRANCESCO BRUNI SPIEGA LA SPANCIATA DI: “HO PREMUTO UN BOTTONE SBAGLIATO” VASCO VASCOTTO: “ARTEFICE DEL PROPRIO DESTINO” PROBLEMA AL SISTEMA DI GESTIONE DEI FOIL PERJAMES SPITHILL: “CHI VINCE LA PARTENZA, POI DOMINA” VIDEO ERRORE IN STRAMBATA PER...