LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand 2-2. Problema ai foil per gli italiani? (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Luna Rossa-NEW Zealand 2-2 LA CRONACA DI Luna Rossa-NEW Zealand 2-1 VIDEO ERRORE IN STRAMBATA PER Luna Rossa: SPANCIATA SULL’ACQUA. Problema AI foil? VIDEO: RIVIVI LE DUE REGATE DI VENERDI’ 12 MARZO 6.04 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 6.03 La seconda giornata si chiude dunque ancora con un nulla di fatto. Luna Rossa-Team New Zealand 2-2. Vedremo quale delle due compagini riuscirà per prima a piazzare un allungo nella serie. Domani si dovrebbe regatare nuovamente con condizioni di vento leggero come oggi. Il condizionale è ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI-NEW2-2 LA CRONACA DI-NEW2-1 VIDEO ERRORE IN STRAMBATA PER: SPANCIATA SULL’ACQUA.AI? VIDEO: RIVIVI LE DUE REGATE DI VENERDI’ 12 MARZO 6.04 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 6.03 La seconda giornata si chiude dunque ancora con un nulla di fatto.-Team New2-2. Vedremo quale delle due compagini riuscirà per prima a piazzare un allungo nella serie. Domani si dovrebbe regatare nuovamente con condizioni di vento leggero come oggi. Il condizionale è ...

