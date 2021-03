LIVE America’s Cup in DIRETTA: Luna Rossa-New Zealand 2-2. Botta e risposta con vento leggero (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.52 Luna Rossa-NEW Zealand 2-2 dopo la quarta regata. 5.51 Luna Rossa taglia il traguardo con 1’03” di ritardo. 5.49 New Zealand vince la quarta regata. 5.49 Team New Zealand vira sulla layline e si dirige verso l’arrivo. 5.48 Sale a 750 metri il vantaggio di New Zealand in quest’ultimo lato di poppa. 5.46 58? di ritardo per Luna Rossa al gate-5. Questa regata già dopo il primo lato di bolina. 5.45 Team New Zealand al giro di boa. I campioni in carica stanno dominando anche con 8-10 nodi. Non una bella notizia per Luna Rossa. 5.43 Non c’è partita in questa terza bolina. 540 metri di vantaggio ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.52-NEW2-2 dopo la quarta regata. 5.51taglia il traguardo con 1’03” di ritardo. 5.49 Newvince la quarta regata. 5.49 Team Newvira sulla layline e si dirige verso l’arrivo. 5.48 Sale a 750 metri il vantaggio di Newin quest’ultimo lato di poppa. 5.46 58? di ritardo peral gate-5. Questa regata già dopo il primo lato di bolina. 5.45 Team Newal giro di boa. I campioni in carica stanno dominando anche con 8-10 nodi. Non una bella notizia per. 5.43 Non c’è partita in questa terza bolina. 540 metri di vantaggio ...

