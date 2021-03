L'Italia si tinge di rosso, da lunedì in vigore il decreto legge covid (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI. - Da lunedì 15 marzo gran parte dell'Italia sarà in zona rossa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge, valido fino al 6 aprile, che stabilisce che le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Questa novità comporta che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 marzo. Passano in area rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa. Tutte le altre Regioni saranno in area arancione . La sola Sardegna resta in area bianca. Per le festività pasquali, dal ... Leggi su agi (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI. - Da15 marzo gran parte dell'sarà in zona rossa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il, valido fino al 6 aprile, che stabilisce che le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Questa novità comporta che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà nuove ordinanze che andranno ina partire da15 marzo. Passano in area rossa le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa. Tutte le altre Regioni saranno in area arancione . La sola Sardegna resta in area bianca. Per le festività pasquali, dal ...

