L'Italia sarà zona rossa dal 3 al 5 aprile: ecco la stretta del governo per Pasqua (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono i numeri settimanali sull'epidemia a segnare la direzione del prossimo provvedimento governativo contro il Coronavirus (che potrebbe non essere più un Dpcm, bensì un decreto). Una prima certezza già c'è: dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. È quanto emerge dalla riunione in corso stamattina, 12 marzo, tra presidenti di Regione, Enti locali e i ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini. Il monitoraggio è già stato consegnato ieri nelle mani dell'esecutivo, e più tardi si rifiniranno i dettagli dei provvedimenti nel decisivo Consiglio dei ministri, convocato dopo la riunione di stamattina e presieduto dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

