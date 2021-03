L’Italia sarà rossa dal 3 al 5 aprile: ecco la stretta del governo per Pasqua. Tutte le zone gialle diventano arancioni (Di venerdì 12 marzo 2021) Stanno emergendo le prime certezze su quello che sarà il quadro normativo anti Covid delle prossime settimane: dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. La decisione è emersa dalla riunione in corso stamattina, 12 marzo, tra presidenti di Regione, Enti locali e i ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini. Tutta Italia «eccetto le zone bianche», avrebbe precisato il ministro della Salute. Inoltre, Speranza ha comunicato che nelle prossime settimane, dal 15 marzo al 6 aprile, le zone gialle diventeranno automaticamente arancioni. Confermato anche l’ingresso più tempestivo e diretto in area rossa: Tutte le regioni che ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 marzo 2021) Stanno emergendo le prime certezze su quello cheil quadro normativo anti Covid delle prossime settimane: dal 3 al 5tutta Italiain zona, compresi quindi i giorni die Pasquetta. La decisione è emersa dalla riunione in corso stamattina, 12 marzo, tra presidenti di Regione, Enti locali e i ministri Roberto Speranza e Mariastella Gelmini. Tutta Italia «eccetto lebianche», avrebbe precisato il ministro della Salute. Inoltre, Speranza ha comunicato che nelle prossime settimane, dal 15 marzo al 6, lediventeranno automaticamente. Confermato anche l’ingresso più tempestivo e diretto in areale regioni che ...

