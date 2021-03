L’Italia chiude dal 15 marzo, Pasqua blindata Ecco chi potrebbe cambiare colore: la mappa (Di venerdì 12 marzo 2021) Dpcm, con le modifiche zona rossa per le nuove regioni da lunedì 15 marzo. Oggi i ministri incontrano i governatori poi arriverà il nuovo decreto. Gialla solo la Sicilia, Sardegna in bilico. Le misure in vigore fino al 28 marzo, poi lo stop per le festività Leggi su corriere (Di venerdì 12 marzo 2021) Dpcm, con le modifiche zona rossa per le nuove regioni da lunedì 15. Oggi i ministri incontrano i governatori poi arriverà il nuovo decreto. Gialla solo la Sicilia, Sardegna in bilico. Le misure in vigore fino al 28, poi lo stop per le festività

Advertising

Corriere : ??L’Italia chiude da lunedì, giorno in cui 12 regioni entreranno in zona rossa. La mappa potrebbe cambiare così??… - SavioFicorella : RT @valy_s: #Covid19 In #Francia, l’occupazione delle T.I. è arrivata all’80%, 4.000/6.000. Nel Paese sono in atto misure restrittive, ma n… - robertninho : RT @Corriere: ??L’Italia chiude da lunedì, giorno in cui 12 regioni entreranno in zona rossa. La mappa potrebbe cambiare così?? https://t.co… - nicolet67326702 : RT @valy_s: #Covid19 In #Francia, l’occupazione delle T.I. è arrivata all’80%, 4.000/6.000. Nel Paese sono in atto misure restrittive, ma n… - Vicval182505 : RT @valy_s: #Covid19 In #Francia, l’occupazione delle T.I. è arrivata all’80%, 4.000/6.000. Nel Paese sono in atto misure restrittive, ma n… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia chiude Coronavirus, Italia verso la «zona rossa rafforzata»: week-end chiusi e coprifuoco. Oggi la cabina ... Il Sole 24 ORE