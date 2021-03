L’Italia chiude da lunedì: nuove zone rosse e Dpcm in arrivo (Di venerdì 12 marzo 2021) Il monitoraggio di oggi della cabina di regia dovrebbe portare gran parte delle Regioni d’Italia in zona arancione o rossa. Intanto, sempre in giornata, il Governo potrebbe varare un nuovo decreto per blindare le vacanze di Pasqua. L’Italia si avvia ad una nuova, quasi totale chiusura. La terza ondata è ormai una realtà da affrontare, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 12 marzo 2021) Il monitoraggio di oggi della cabina di regia dovrebbe portare gran parte delle Regioni d’Italia in zona arancione o rossa. Intanto, sempre in giornata, il Governo potrebbe varare un nuovo decreto per blindare le vacanze di Pasqua.si avvia ad una nuova, quasi totale chiusura. La terza ondata è ormai una realtà da affrontare, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Corriere : ??L’Italia chiude da lunedì, giorno in cui 12 regioni entreranno in zona rossa. La mappa potrebbe cambiare così??… - zazoomblog : L’Italia chiude da lunedì: zone rosse e nuovo decreto in arrivo - #L’Italia #chiude #lunedì: #rosse… - camiciacoibaffi : RT @Corriere: ??L’Italia chiude da lunedì, giorno in cui 12 regioni entreranno in zona rossa. La mappa potrebbe cambiare così?? https://t.co… - 10clarenc3 : RT @valy_s: #Covid19 In #Francia, l’occupazione delle T.I. è arrivata all’80%, 4.000/6.000. Nel Paese sono in atto misure restrittive, ma n… - stefaniacampani : RT @valy_s: #Covid19 In #Francia, l’occupazione delle T.I. è arrivata all’80%, 4.000/6.000. Nel Paese sono in atto misure restrittive, ma n… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia chiude Coronavirus, Italia verso la «zona rossa rafforzata»: week-end chiusi e coprifuoco. Oggi la cabina ... Il Sole 24 ORE