L'Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini salta causa Covid: spunta il nome di Tommaso Zorzi

Elettra Lamborghini positiva al Coronavirus

Qualche settimana fa Mediaset e Magnolia hanno reso noti i nomi degli opinionisti che affiancheranno Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi 15. Un'edizione che prenderà al via lunedì prossimo e che già sta perdendo pezzi. Infatti, dopo l'addio della concorrente Carolina Stramare, ora a dare forfait ci ha pensato Elettra Lamborghini. Nella mattinata di mercoledì, dopo aver fatto un normale tampone di routine, la ricca ereditiera è stata trovata positiva al Coronavirus. Di conseguenza è scattato L'Isolamento domiciliare.

Elettra Lamborghini sostituita da Tommaso Zorzi? L'ipotesi

Per tale ragione Elettra Lamborghini non potrà essere ...

