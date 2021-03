L' isola dei famosi 2021 | Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 12 marzo 2021) C'è attesa generale per l'inizio de L'dei, previsto per il prossimo 15 marzo, e intanto spunta in rete la conferma dell'ingaggio dicome, in seguito ad una improvvisa defezione. L'evenienza in questione riguarda la già preannunciatadel reality, Elettra Lamborghini, la quale aveva confermato il suo atteso ruolo a Verissimo. L'dei, Elettra Lamborghini salterà le prime puntate Mancano ormai pochi giorni all'atteso debutto de L'deisu Canale 5, che verrà condotto da Ilary Blasi con la collaborazione stretta degli opinionisti in studio. In una recente intervista concessa a ...