«L’Isola dei Famosi 2021»: Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista (Di venerdì 12 marzo 2021) Il suo coinvolgimento nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi era finito sul banco delle contrattazioni già durante i mesi della sua permanenza al Grande Fratello Vip, ma adesso Mediaset alza la manina e conferma: Tommaso Zorzi è ufficialmente il nuovo opinionista del reality condotto da Ilary Blasi al via lunedì 15 marzo in prima serata su Canale 5. A differenza di quanto era stato anticipato, Zorzi non andrà a sostituire nessuno, ma si aggiungerà semplicemente al duo di commentatrici formato da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 marzo 2021) Il suo coinvolgimento nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi era finito sul banco delle contrattazioni già durante i mesi della sua permanenza al Grande Fratello Vip, ma adesso Mediaset alza la manina e conferma: Tommaso Zorzi è ufficialmente il nuovo opinionista del reality condotto da Ilary Blasi al via lunedì 15 marzo in prima serata su Canale 5. A differenza di quanto era stato anticipato, Zorzi non andrà a sostituire nessuno, ma si aggiungerà semplicemente al duo di commentatrici formato da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

