L' ironia di Mario Draghi sull' abuso delle parole inglesi

(Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - "Chissà perché dobbiamo sempre usare tutte queste...".si interrompe pochi secondi e inserisce una considerazione a braccio nel suo intervento dopo la visita al centro vaccinale anti Covid dell'Aeroporto di Fiumicino. Il presidente del Consiglio si concede una battuta sugli anglismi che popolano ormai anche il parlare corrente, dopo aver saldamente occupato - non senza difficoltà nella ricerca di alternative altrettanto sintetiche - quello degli specialisti di settore. E così è con questa battuta, accompagnata da un sorriso, chechiosa il passaggio in cui dice che "per chi svolge attivita' che non consentono lo smart working, sarà riconosciuto l'accesso ai congedi parentali straordinari o al contributo baby-sitting".