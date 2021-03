«L’ippica dà troppa corda ai veterinari Anche nel calcio i club pagano staff medici non all’altezza»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 marzo 2021) Libero intervista Thomas Manfredini, ex difensore dell’Atalanta. Accantonato il, si è spostato nell’ambito del. La passione per i cavalli l’ha sempre avuta, fin da bambino. Parla delle analogie e differenze che ci sono trae cavalli. «Sono due grandi passioni e prima di tutto due sport. In fatto di differenze l’unica in favore del pallone è che il mondo delnon è mai autoreferenziale, mentresi è chiusa in un ghetto che da oro diventa sempre più povero e privo di status e di appeal per l’esterno, quando invece avrebbe enormi potenzialità. Per il resto, dovessi scegliere, per esempio, se allenare per una squadra o la mia scuderia non avrei dubbi, sceglierei la scuderia: i cavalli sanno essere spesso migliori degli uomini e sempre, comunque, in buona fede, schietti, ...