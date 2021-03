Lione, Garcia si salva al 92': furia Paquetá, male De Sciglio (Di sabato 13 marzo 2021) REIMS (Francia) - Kadewere al 92' salva il Lione a Reims . Finisce 1 - 1 l'anticipo della 29ª giornata di Ligue 1, con la squadra di Garcia che va sotto al 33', colpita da Cafaro. Paquetá chiede a ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 13 marzo 2021) REIMS (Francia) - Kadewere al 92'ila Reims . Finisce 1 - 1 l'anticipo della 29ª giornata di Ligue 1, con la squadra diche va sotto al 33', colpita da Cafaro.chiede a ...

Advertising

SerraPaolo2 : @ADeLaurentiis Se nn riesce a prendere Sarri per il prossimo ingaggerei Sergio Conceicao del Porto bravissimo o Gar… - emilianopicco : @andrelapegna Per me lione ad agosto la peggiore e la peggior contender. Rudi Garcia. Rudi Garcia. Impazzisco ancor… - EMemelli : @mirkonicolino Non fa una piega. E il prossimo anno sarà ancora peggio. Invece di costruire abbiamo disfatto. E bu… - FootballAndDre1 : @andre1985s Il Lione per me era scarsetto. Solo che Garcia è stato in Italia. Ha fatto la partita giusta. Senza concedere nulla - giuseppeaufiero : @ToniAzzurri A me piacerebbe Rudi Garcia. Con Roma e Lione ha fatto bene, due squadre dello stesso livello medio-al… -

Ultime Notizie dalla rete : Lione Garcia Lione, Garcia si salva al 92': furia Paquetá, male De Sciglio REIMS (Francia) - Kadewere al 92' salva il Lione a Reims . Finisce 1 - 1 l'anticipo della 29ª giornata di Ligue 1, con la squadra di Garcia che va sotto al 33', colpita da Cafaro. Paquetá chiede a gran voce un calcio di rigore, ma il direttore ...

Ligue 1, Reims - Lione LIVE ...del Lione al primo posto della Ligue 1 riparte oggi con l'anticipo della 29esima giornata di campionato. La sfida contro il Reims , già virtualmente salvo a metà classifica, che offre a Rudi Garcia l'...

Lione, Garcia si salva al 92'. furia Paquetá, male De Sciglio Corriere dello Sport.it Lione, Garcia si salva al 92'. furia Paquetá, male De Sciglio L'ex Milan chiede a gran voce un calcio di rigore, il terzino di proprietà della Juve sostituito all'intervallo: Kadewere punisce il Reims a tempo scaduto ...

Ligue 1: Lione fermato dal Reims, niente aggancio in vetta Garcia pareggia 1-1 all'Auguste-Delaune: Kadewere nel recupero risponde a Cafaro. Lille e Psg possono scappare a +5 e a +3 ...

REIMS (Francia) - Kadewere al 92' salva ila Reims . Finisce 1 - 1 l'anticipo della 29ª giornata di Ligue 1, con la squadra diche va sotto al 33', colpita da Cafaro. Paquetá chiede a gran voce un calcio di rigore, ma il direttore ......delal primo posto della Ligue 1 riparte oggi con l'anticipo della 29esima giornata di campionato. La sfida contro il Reims , già virtualmente salvo a metà classifica, che offre a Rudil'...L'ex Milan chiede a gran voce un calcio di rigore, il terzino di proprietà della Juve sostituito all'intervallo: Kadewere punisce il Reims a tempo scaduto ...Garcia pareggia 1-1 all'Auguste-Delaune: Kadewere nel recupero risponde a Cafaro. Lille e Psg possono scappare a +5 e a +3 ...