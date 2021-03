L’indice Rt nazionale in aumento: il punto Regione per Regione (Di venerdì 12 marzo 2021) L’indice di contagiosità Regione per Regione: l’Rt (ex R0) sul territorio italiano in base ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Con il nuovo aumento di casi di coronavirus sul territorio, gli occhi degli esperti sono puntati sul famoso Rt, il dato che ha sostituito il famoso R0 che ci ha accompagnati durante la fase dura dell’emergenza coronavirus. L’indice di contagiosità Rt (ex R0) Regione per Regione I dati certificati che abbiamo a disposizione sono quelli forniti dall’Istituto Superiore di Sanità. Nelle stime, pubblicate sul sito del ministero della Salute il 12 marzo, si registra un valore delL’indice Rt in aumento rispetto al precedente ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 marzo 2021)di contagiositàper: l’Rt (ex R0) sul territorio italiano in base ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Con il nuovodi casi di coronavirus sul territorio, gli occhi degli esperti sono puntati sul famoso Rt, il dato che ha sostituito il famoso R0 che ci ha accompagnati durante la fase dura dell’emergenza coronavirus.di contagiosità Rt (ex R0)perI dati certificati che abbiamo a disposizione sono quelli forniti dall’Istituto Superiore di Sanità. Nelle stime, pubblicate sul sito del ministero della Salute il 12 marzo, si registra un valore delRt inrispetto al precedente ...

Advertising

Tg3web : Brusca accelerazione della pandemia in Italia. L'indice Rt nazionale sale a 1,16, superata la soglia di rischio nel… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Brusca accelerazione della pandemia in Italia. L'indice Rt nazionale sale a 1,16, superata la soglia di rischio nelle terapie i… - cristinamontag : RT @Tg3web: Brusca accelerazione della pandemia in Italia. L'indice Rt nazionale sale a 1,16, superata la soglia di rischio nelle terapie i… - ArmandaGelsomin : RT @Tg3web: Brusca accelerazione della pandemia in Italia. L'indice Rt nazionale sale a 1,16, superata la soglia di rischio nelle terapie i… - Fiorellissimo : RT @Tg3web: Brusca accelerazione della pandemia in Italia. L'indice Rt nazionale sale a 1,16, superata la soglia di rischio nelle terapie i… -

Ultime Notizie dalla rete : L’indice nazionale Mobili terrestri ricerca industriale (2021): vendite e fattori di crescita, minacce del settore, crescita prevista al 2030 - Genovagay Genova Gay