Limatola | l’appello dell’assessore Marotta | “Estendere copertura vaccinale a commercianti e categorie fragili”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – “In tutti questi mesi difficili i nostrihanno garantito un servizio essenziale facendo in modo che i cittadini avessero accesso ai beni di prima necessità anche nei momenti più difficili della pandemia. La categoria dei, costantemente a contatto con il pubblico per quanto osservando stringenti protocolli di sicurezza sanitaria, ha maggiori possibilità di entrare a contatto con il virus. Per questi motivi auspico che i nostri negozianti possano essere immunizzati al Covid-19 fin da subito, garantendo nuove e più solide basi per la definitiva ripartenza dell’intero comparto”. Così in una nota l’Assessore alla Cultura del Comune diMassimiliano. “Inoltre, – aggiunge – nell’approntare futuri percorsi si possa ...