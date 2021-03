Licenziato il traduttore della poetessa nera Amanda Gorman | è inadeguato perché bianco

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 12 marzo 2021) «Questa cosa delle traduzionicollezione di poesie dista diventando sempre più grave. Davvero vogliamo un mondo separato? Dove a tradurti o a parlare di te sono i tuoi simili in melanina (che non è detto poi che la pensiate uguale) o i tuoi similicondividete non so il genere, la classe, l’orientamento sessuale? Che mondo vuoto e piccolo sarebbe. Io sono sempre per il #Mescoliamoci. Tra parentesi chi traduce è un ponte. Sono perplessa. Questa cosa è grave». Così la scrittrice Igiaba Scego su Facebook commentando il caso che sta scuotendo gli ambienti culturali americani. Se persino un’intellettuale di origine africana dichiaramente di sinistra sbotta, la misura è colma. L’ultima folle deriva del “politicamente corretto” è definitivamente certificata....