"Lì sotto io sono rasata. Lui? Molto...": Coma Cose, dopo Sanremo la più estrema delle confessioni: sotto alle lenzuola roba da censura (Di venerdì 12 marzo 2021) sono i Coma Cose. Li abbiamo visti al Festival di Sanremo dove hanno portato la loro canzone "Fiamme negli occhi". Francesca Mesiano, in arte California, e Fausto Lama Zanardelli, in arte Edipo, sono i due componenti del gruppo indie rap-elettronico italiano che ha sorpreso tutti sul palco dell'Ariston, coppia anche nella vita reale. I due si sono sottoposti alle domande irriverenti nell'intervista doppia de Le Iene sulla loro vita di coppia, giù dal palco. Una relazione "atipica, strampalata, ma ci amiamo e ci desideriamo", sorridono California e Fausto, ed entrambi concordano: "ci accoppiamo". L'ultima volta "un paio di giorni fa". Stanno insieme da quattro anni e mezzo "più o meno", ma non si ricordano esattamente da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021). Li abbiamo visti al Festival didove hanno portato la loro canzone "Fiamme negli occhi". Francesca Mesiano, in arte California, e Fausto Lama Zanardelli, in arte Edipo,i due componenti del gruppo indie rap-elettronico italiano che ha sorpreso tutti sul palco dell'Ariston, coppia anche nella vita reale. I due sipostidomande irriverenti nell'intervista doppia de Le Iene sulla loro vita di coppia, giù dal palco. Una relazione "atipica, strampalata, ma ci amiamo e ci desideriamo", sorridono California e Fausto, ed entrambi concordano: "ci accoppiamo". L'ultima volta "un paio di giorni fa". Stanno insieme da quattro anni e mezzo "più o meno", ma non si ricordano esattamente da ...

matteosalvinimi : ...dunque i territori dove i contagi sono sotto controllo. Inoltre, ritengo che nei weekend non servano più chiusur… - Agenzia_Ansa : 'Il valore RT nel Lazio è a 1.3 la zona rossa è possibile per il superamento del valore 1.25, anche se l'incidenza… - borghi_claudio : Situazione fuori controllo? A Milano ormai da molti giorni mortalità totale sotto la media del quinquennio preceden… - lavintristoia : sto riascoltando gli audio delle lezioni e sotto ci sono io che rido probabilmente per qualche meme di sanremo, bei tempi - tralelucidiroma : Aspettare tre anni ne è valsa davvero la pena, io sono completamente innamorata di questo disco e della sua voce in… -

Ultime Notizie dalla rete : sotto sono Covid, oggi Draghi lancia Piano vaccini. Obiettivo immunizzare italiani entro l'autunno Obiettivo immunizzare tutta la popolazione entro l'autunno (ora i vaccinati sono il 3%). Le Regioni, spesso sotto accusa nelle ultime settimane, non sembrano aver mosso particolari obiezioni al piano ...

Monster Hunter Rise - Abbiamo provato la nuova demo Si potrà, infatti, attaccare altre creature, lanciare il mostro sotto il nostro controllo verso un ...fondo la Cavalcatura Wyvern ma le prime impressioni che ci ha lasciato questa nuova meccanica sono ...

Coronavirus, i ricoverati sono 593 Sotto stress anche le terapie intensive L'Eco di Bergamo Vannucchi è stato convocato dalla nazionale per la selezione in vista del campionato europeo Una soddisfazione di rilievo è per il Gymnastic Romagna Team la formazione che ha appena inziiato il campionato di A1 classificandosi al nono posto (un po’ sotto le attese) nello scorso weekend ad Anc ...

Zona rossa Lazio, i ristoratori sono disperati: «Siamo in ginocchio» L’ultima parola arriverà oggi ma la strada sembra essere già segnata: da lunedì il Lazio entra in zona rossa per almeno due settimane e non si esclude che il ...

Obiettivo immunizzare tutta la popolazione entro l'autunno (ora i vaccinatiil 3%). Le Regioni, spessoaccusa nelle ultime settimane, non sembrano aver mosso particolari obiezioni al piano ...Si potrà, infatti, attaccare altre creature, lanciare il mostroil nostro controllo verso un ...fondo la Cavalcatura Wyvern ma le prime impressioni che ci ha lasciato questa nuova meccanica...Una soddisfazione di rilievo è per il Gymnastic Romagna Team la formazione che ha appena inziiato il campionato di A1 classificandosi al nono posto (un po’ sotto le attese) nello scorso weekend ad Anc ...L’ultima parola arriverà oggi ma la strada sembra essere già segnata: da lunedì il Lazio entra in zona rossa per almeno due settimane e non si esclude che il ...