Lezioni in Presenza, Sebastiani Ricorda: il Paese ha Agito Tardi, Abbiamo Perso un Mese e Mezzo (Di venerdì 12 marzo 2021) Il matematico Giovanni Sebastiani critica le decisioni sbagliate prese per la scuola che hanno causato il picco dei contagi. Sebastiani aveva avvertito in merito al pericolo delle Lezioni in Presenza. ... Leggi su youreduaction (Di venerdì 12 marzo 2021) Il matematico Giovannicritica le decisioni sbagliate prese per la scuola che hanno causato il picco dei contagi.aveva avvertito in merito al pericolo dellein. ...

Advertising

anna_ssimandro : @JetLagEconomist Vero, se le condizioni materiali sono mancanti, il problema è serio Ma non si può generalizzare Mi… - NatlNats : @kiaSangst3r_ Io non posso ignorare le lezioni poiché in presenza azz - scientistasyou : da 'Fai rumore' a 'Zitti e buoni' come riassunto da lezioni in presenza alla dad - cris_safeplace : @_yoongix93 Mi dispiace tanto ??, ti direi regolati tu però se non ce la fai e se puoi evita le lezioni oggi. Seguir… - La_Phedre : RT @LComelloAIOFC: Questa settimana avevo ripreso ad andare in presenza all’università e da settimana prossima il Veneto rischia la zona ro… -