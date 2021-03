LETTERA DI MEDICI E SCIENZIATI AL DIRETTORE DELL’EMA | “RITIRATE I VACCINI A mRNA COVID-19 | TROPPE REAZIONI AVVERSE”

Advertising

n_conformista : RT @lameduck1960: Lettera aperta urgente dall'Olanda di medici e scienziati circa gli effetti collaterali più gravi riscontrati con i tre v… - homefar2001 : RT @lameduck1960: Lettera aperta urgente dall'Olanda di medici e scienziati circa gli effetti collaterali più gravi riscontrati con i tre v… - GabrieleFigini : RT @lameduck1960: Lettera aperta urgente dall'Olanda di medici e scienziati circa gli effetti collaterali più gravi riscontrati con i tre v… - piras_zia : RT @lameduck1960: Lettera aperta urgente dall'Olanda di medici e scienziati circa gli effetti collaterali più gravi riscontrati con i tre v… - SemperAdamantes : RT @lameduck1960: Lettera aperta urgente dall'Olanda di medici e scienziati circa gli effetti collaterali più gravi riscontrati con i tre v… -

Ultime Notizie dalla rete : LETTERA MEDICI

Corriere della Sera

... l'organizzazione sindacale è tornata nuovamente sull'argomento denunciando, in unaall'... L'articolata nota della Cislprosegue sottolineando "la fragilità e l'impoverimento del ...Tutto è scattato quando Valente, all'inizio della profilassi anti - Covid, agli inizi di gennaio, ebbe l'idea di scrivere unaper sollecitare idi medicina generale a vaccinarsi . La ...Sarebbe un atto gravissimo perché un medico no vax porrebbe in serio pericolo la propria salute e quella della collettività'. Il presidente dell'Ordine dei medici di Lecce, Donato De Giorgi, mette in ...La Cisl Medici Lazio interviene oggi sollecitando l’apertura del tavolo di trattativa finalizzato all’Accordo Integrativo Regionale dei Medici Specialisti Ambulatoriali Interni. La Cisl Medici, scrivo ...