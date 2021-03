Letta scioglie la riserva e si candida a segretario del Pd “Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Enricolae sidel Partito Democratico. L’ex premier lo ha annunciato in un videomessaggio su Twitter: “Loperper i. Ringrazio Nicola Zingaretti, mi lega a lui profonda amicizia. Parlerò domenica in Assemblea, chiedo di votare su quello che dirò”. #iocisonoPD pic.twitter.com/IBWyXcaw5h — Enrico(@Enrico) March 12, 2021 L'articolo LA NOTIZIA.

TgLa7 : #Pd: Letta scioglie la riserva, 'io ci sono' - repubblica : Pd, Letta scioglie la riserva alle 12 con un tweet. Ecco il programma dell'Assemblea di domenica - RaiNews : #EnricoLetta ha sciolto la riserva e ha annunciato la sua candidatura alla segreteria Pd: 'Io ci sono' - 24emilia : Enrico #Letta scioglie la riserva: 'Mi candido alla guida del Partito Democratico' - nhanguyen789 : 'Enrico Letta scioglie la riserva: l’ex premier dice sì al Pd.' Che dire? -

Ultime Notizie dalla rete : Letta scioglie

12.14 Pd,la riserva:"Ci sono" "Sono qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Pd", ha detto su Twitter Enricosciogliendo in tal modo la riserva. "Lo faccio per amore della ...Zingaretti: 'Ex premier è la persona giusta. Sia protagonista'. Come si arriverà alla proclamazione del nuovo ...L’ex premier Enrico Letta ha sciolto la riserva e accettato la candidatura unica a nuovo segretario del Pd, in sostituzione del dimissionario Nicola Zingaretti: «Io ci sono» ha detto in un ...dopo che Letta ha sciolto la riserva accettando l'incarico di segretario del Pd. "Saprà ricostruire l'unità del partito, dettare un'agenda riformista e riunire i progressisti e democratici italiani.