Letta, ok al Pd: ”Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Francamente lunedì scorso non avrei immaginato di stare qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Pd”. Uomo di parola e persona seria, dunque, come promesso, trascorse le annunciate 48 ore Enrico Letta ha sciolto le sue riserve. Letta “Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici” “Il Pd – spiega l’ex presidente del Consiglio – è il partito che ho contributo a fondare e che oggi vive una crisi profonda. Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici”. Ed ancora, ”Voglio ringraziare Nicola Zingaretti. Mi lega a lui profonda amicizia e grande ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 marzo 2021) “Francamente lunedì scorso non avrei immaginato di stare qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Pd”. Uomo di parola e persona seria, dunque, come promesso, trascorse le annunciate 48 ore Enricoha sciolto le sue riserve.“Loperper i” “Il Pd – spiega l’ex presidente del Consiglio – è il partito che ho contributo a fondare e che oggi vive una crisi profonda. Loperper i”. Ed ancora, ”Voglio ringraziare Nicola Zingaretti. Mi lega a lui profonda amicizia e grande ...

Advertising

SkyTG24 : 'Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici', così Enrico Letta ha sciolto la sua riser… - Agenzia_Ansa : Letta: 'Lo faccio per amore della politica. Ringrazio Zingaretti' #ANSA - JNightafter : RT @overallbi: 'Gli faccio tanti auguri.' Matteo stai sereno. #Letta #Conte #Renzi - ilgattoromy1 : RT @LaNotiziaTweet: Letta scioglie la riserva e si candida a segretario del #Pd. “Lo faccio per amore della politica e passione per i valor… - lvoir : RT @LaNotiziaTweet: Letta scioglie la riserva e si candida a segretario del #Pd. “Lo faccio per amore della politica e passione per i valor… -