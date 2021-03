Letta ha detto Sì | sarà il nuovo segretario del Pd | ' Io ci sono'

(Di venerdì 12 marzo 2021) Enricohasì: dopo 48 ore, come promesso, l'ex premier ha sciolto la riserva e ha accettato il ruolo didel Pd, per sostituire il dimissionario Nicola Zingaretti: "Io ci ...

Lo hail presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, a margine di una conferenza stampa, parlando dell'ipotesi di affidare la guida del Pd all'ex premier Enrico. 'Rischiavamo la ...... una volta cheprenderà pieno possesso del Partito Democratico in Assemblea Nazionale (oggi ha sciolto la riserva, "dico sì per amore della politica e passione per i valori " hadal ...(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Sono contento che Enrico Letta abbia sciolto la riserva in positivo ... che continuo a credere sarà fondamentale". Lo ha detto a Sky TG24 il presidente della Regione Lazio ed ...Così Enrico Letta annunciando in un video su twitter la sua candidatura alla guida del Pd. «Aprirò un dibattito nei circoli nelle prossime due settimane», ha detto. «Non cerco unanimità ma verità tra ...