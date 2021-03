L'esame di Stato per gli avvocati non sarà rinviato (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - "Ho voluto mantenere l'impegno preso, consentire l'esame di Stato" da avvocato "nonostante la pandemia sconvolga ancora la nostra quotidianità". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, collegata con l'evento 'Festival della Giustizia'. "I dati sul contagio purtroppo continuano ad essere molto preoccupanti, lunedì scorso il Cts ci ha formalmente trasmesso il suo parere negativo all'ipotesi dello svolgimento delle prove scritte. Ce lo aspettavamo e già da prima abbiamo cominciato ad esplorare strade alternative a quelle consuete, soluzioni d'emergenza e temporanee, ma non meno selettive. Si sta lavorando a un doppio orale, il primo volto a verificare le competenze normalmente attestate dagli scritti. Il secondo orale, invece, riservato solo a chi abbia superato il primo", ha proseguito Cartabia. "Per raggiungere questo obiettivo ... Leggi su agi (Di venerdì 12 marzo 2021) AGI - "Ho voluto mantenere l'impegno preso, consentire l'di" da avvocato "nonostante la pandemia sconvolga ancora la nostra quotidianità". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, collegata con l'evento 'Festival della Giustizia'. "I dati sul contagio purtroppo continuano ad essere molto preoccupanti, lunedì scorso il Cts ci ha formalmente trasmesso il suo parere negativo all'ipotesi dello svolgimento delle prove scritte. Ce lo aspettavamo e già da prima abbiamo cominciato ad esplorare strade alternative a quelle consuete, soluzioni d'emergenza e temporanee, ma non meno selettive. Si sta lavorando a un doppio orale, il primo volto a verificare le competenze normalmente attestate dagli scritti. Il secondo orale, invece, riservato solo a chi abbia superato il primo", ha proseguito Cartabia. "Per raggiungere questo obiettivo ...

