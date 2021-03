L’episodio sui vaccini di South Park in onda su MTV e Comedy Central il 12 marzo (Di venerdì 12 marzo 2021) L’episodio sui vaccini di South Park sbarca anche in Italia a 48 ore di distanza dalla messa in onda americana. Con la sua solita irriverenza e il suo tagliente sarcasmo, la serie animata creata da Matt Stone e Trey Parker nel 1997 continua a raccontare il mondo ai tempi della pandemia, dopo lo speciale dello scorso autunno dedicato al Covid e all’uso delle mascherine. L’episodio sui vaccini di South Park, della durata di un’ora, sarà trasmesso in versione originale sottotitolata in italiano alle 23 su Comedy Central, disponibile al canale Sky 128 e alle 23.40 su MTV, canale Sky 130. Lo speciale sarà anche visibile in streaming su NOW TV. Venerdì 19 marzo, lo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 marzo 2021)suidisbarca anche in Italia a 48 ore di distanza dalla messa inamericana. Con la sua solita irriverenza e il suo tagliente sarcasmo, la serie animata creata da Matt Stone e Treyer nel 1997 continua a raccontare il mondo ai tempi della pandemia, dopo lo speciale dello scorso autunno dedicato al Covid e all’uso delle mascherine.suidi, della durata di un’ora, sarà trasmesso in versione originale sottotitolata in italiano alle 23 su, disponibile al canale Sky 128 e alle 23.40 su MTV, canale Sky 130. Lo speciale sarà anche visibile in streaming su NOW TV. Venerdì 19, lo ...

Advertising

cripiemonte : ?? Eccoci al secondo teaser dedicato al primo episodio della serie #StraordinarieStoriediUmanità, dedicata ai raccon… - Sottoporta_ICI : Kiricocho non potette venire allo stadio. L'espressione è poi diventata sinonimo, appunto, di augurare cattiva sor… - elirobron2 : @MichelaAKF Dagli ascolti penso che venga rinnovato e ha molto seguito sui social se non venisse rinnovato mi sorpr… - temujin81 : @hevalwoland @pietromichi @massimozampini @Toccoditacco10 mi sa che non ci capiamo: nemmeno ricordo l'episodio in I… - tvduishere : @sxtvdu_ ESATTO SI BASA TUTTO SUI SUOI DIARI, IN PIÙ L'EPISODIO RIGUARDA LUI ED È IL MINIMO ELOGIARLO, INFATTI SONO RIMASTA DELUSA -

Ultime Notizie dalla rete : L’episodio sui Gli osanna per i leader. Quella devozione di troppo per chi è al potere Corriere della Sera