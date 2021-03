L’ennesima morte in Grey’s Anatomy, finale shock dell’episodio 17×07: il perché di questa perdita eroica (Di venerdì 12 marzo 2021) Il promo annunciava un finale shock e così è stato: L’ennesima morte in Grey’s Anatomy è arrivata al termine dell’episodio 17×07, la première di metà stagione del medical drama trasmessa su ABC l’11 marzo insieme allo spin-off Station 19. Si tratta di una nuova grossa perdita tra i medici del Grey Sloan Memorial Hospital, un’inattesa morte in Grey’s Anatomy per uno dei colleghi più vicini a Meredith, ma stavolta non c’entra la pandemia da Coronavirus. ATTENZIONE SPOILER! Con il ritorno della serie per la seconda parte di stagione è andata in scena la morte in Grey’s Anatomy 17×07 di uno dei personaggi più ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Il promo annunciava une così è stato:inè arrivata al termine, la première di metà stagione del medical drama trasmessa su ABC l’11 marzo insieme allo spin-off Station 19. Si tratta di una nuova grossatra i medici del Grey Sloan Memorial Hospital, un’inattesainper uno dei colleghi più vicini a Meredith, ma stavolta non c’entra la pandemia da Coronavirus. ATTENZIONE SPOILER! Con il ritorno della serie per la seconda parte di stagione è andata in scena laindi uno dei personaggi più ...

Advertising

fradicidigioia : Ho aspettato mesi per scoprire l'ennesima, inutile, morte. Questa serie doveva concludersi stagioni fa se l'intento… - drayzjm : ore sei di mattina io soffrendo per l'ennesima morte di grey's anatomy - Peonia731 : Come fa a vivere così, questa donna? Se non fanno qualcosa per proteggerla sarà l’ennesima morte annunciata. #chilhavisto - morphtojade : Paragonare un ragazzo che non vi ha fatto nulla alla quarta ondata è l’ennesima cosa schifosa che potevate fare. Fa… - AndreaLompio53 : @Miti_Vigliero Dando il beneficio d'inventario all'albergatore, se ancora necessario questa è l'ennesima prova che… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ennesima morte Morte Donato Maggi: nessuna mano tesa dall'azienda Corriere di Taranto