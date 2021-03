L’Ema non ha certificato che sono morte 250 persone a causa del vaccino Pfizer (Di venerdì 12 marzo 2021) Il 6 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riportava il titolo di un articolo, di cui non viene indicata la testata, pubblicato il 25 gennaio 2021, in cui si legge: «Covid 245 morti dopo il vaccino: “Eventi avversi”. Il documento EMA. La risposta a una tv olandese». L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Nel report di EMA del 22 gennaio sono confermati gli oltre 250 decessi CERTIFICATI per colpa della vaccinazione Pfizer». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. La tv olandese RTL Nieuws lo scorso 23 gennaio ha pubblicato un articolo in cui riportava che fino a quel momento in Europa erano state segnalati 16 mila presunti eventi avversi dopo l’avvio della campagna vaccinale contro il nuovo coronavirus ... Leggi su facta.news (Di venerdì 12 marzo 2021) Il 6 marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riportava il titolo di un articolo, di cui non viene indicata la testata, pubblicato il 25 gennaio 2021, in cui si legge: «Covid 245 morti dopo il: “Eventi avversi”. Il documento EMA. La risposta a una tv olandese». L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Nel report di EMA del 22 gennaioconfermati gli oltre 250 decessi CERTIFICATI per colpa della vaccinazione». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. La tv olandese RTL Nieuws lo scorso 23 gennaio ha pubblicato un articolo in cui riportava che fino a quel momento in Europa erano state segnalati 16 mila presunti eventi avversi dopo l’avvio della campagna vaccinale contro il nuovo coronavirus ...

