LEGA CAMPANIA - Gravissima la notizia sulle irregolarità di spesa della Regione Campania su fondi Ue (Di venerdì 12 marzo 2021) 08:45:50 NAPOLI. "Gravissima la notizia riportata dal quotidiano "La Repubblica" sulle irregolarità di spesa registrate dalla UE sui fondi europei programmati dalla Regione Campania per il periodo 2018 - 2019. Abbiamo sempre espresso dubbi circa il ... Leggi su casertafocus (Di venerdì 12 marzo 2021) 08:45:50 NAPOLI. "lariportata dal quotidiano "La Repubblica"diregistrate dalla UE suieuropei programmati dallaper il periodo 2018 - 2019. Abbiamo sempre espresso dubbi circa il ...

Advertising

casertafocus : LEGA CAMPANIA - Gravissima la notizia sulle irregolarità di spesa della Regione Campania su fondi Ue - infocampania : REGIONE - PER LA LEGA SAREBBERO GRAVISSIME LE NOTIZIE SULLA IRREGOLARITA' DI SPESA DEI FONDI EUROPEI… - ErnestoRocco1 : #Sanità, Pierro (Lega): troppi segnali di cattiva organizzazione in provincia di Salerno #AttilioPierro #Campania… - InfoCilentoWeb : #Sanità, Pierro (Lega): troppi segnali di cattiva organizzazione in provincia di Salerno #AttilioPierro #Campania… - lorisorzini : RT @severino_nappi: Dopo tante sollecitazioni alla Regione #Campania, le nostre richieste sono state accolte: finalmente anche i circa 10mi… -