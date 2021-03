L' effetto-Draghi sul bollettino | contagi | morti e ricoveri | conta tragica Ma i vaccinati

(Di venerdì 12 marzo 2021) Continua a peggiorare la situazione epidemiologica dell'Italia, che probabilmente non ha ancora raggiunto il picco di questa terza ondata scatenata dalle varianti del Covid, e in particolare da quella inglese. Ildi oggi, venerdì 12 marzo, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 26.824ati, 14.443 guariti e 380su 368.636 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è salito ulteriormente arrivando al 7,3 per cento (+0,4 rispetto a ieri). Inoltre la pressione sul sistema sanitario nazionale diventa ogni giorno più pesante, con la soglia critica che è stata superata in sempre più ospedali. Oggi il saldo deiin reparti Covid è +409 (23.656 posti letto attualmente occupati), mentre quello deiin terapia intensiva è +55 (2.914) ...

Questo l'esito del confronto al telefono tra il premier Marioe la presidente della ... come misura precauzionale, la vaccinazione con AstraZeneca 'a seguito del segnale di un possibile...Il loro contrivuto è centrale per la riuscita della campagna vaccinale' ha detto'Noi non ...decreto approvato dal Governo che vede il ritorno della Liguria in fascia arancione anche per...Il consigliere regionale verde Francesco Emilio Borrelli è anche una 'star' dei social: decine di post e video denunce ogni giorno, centinaia di segnalazioni sul suo profilo Facebook ma anche su What ...GENOVA - Tutta Italia dal 3 al 5 aprile, comprese quindi Pasqua e Pasquetta, sarà in zona rossa, ad eccezione per le sole regioni che si trovano in zona bianca. Liguria in zona arancione da lunedì 15 ...