League of Legends, Golden Guardians annuncia la partnership con Adamas (Di venerdì 12 marzo 2021) Golden Guardians, l'organizzazione di esports gestita dalla famosissima squadra di pallacanestro dei Golden State Warriors, ha ufficializzato nelle scorse ore una nuova partnership con Adamas, azienda leader nell'allenamento e nel miglioramento delle prestazioni negli esports. Non a caso l'accordo si baserà proprio su questi aspetti. Adamas fornirà servizi di consulenza ai team dell'organizzazione – sia LCS che l'Academy, ndr – nonché al loro staff tecnico. Per la precisione, si tratta di servizi che includono la psicologia dello sport, le prestazioni mentali e lo sviluppo del coaching. Un progetto interessante e ambizioso, guidato dall'allenatore di Sam Broadley, noto giocatore dei Golden Guardians, che ha trascorso tutta la stagione scorsa alla ...

