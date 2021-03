Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sassuolo-Verona

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 12 marzo 2021) Al Mapei Stadium domani alle 15.00 si affronterannoed Hellas, gara valida per la 27a giornata di Serie A.De Zerbi dovrebbe schierare Berardi, Djuricic e Defrel dietro al solito Caputo in avanti, Boga è nella lista dei convocati ma difficilmente sarà del match dal 1?. Juric conferma Barak e Zaccagni a supporto di Lasagna. Ecco lescelte dei due tecnici:(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo. All. De Zerbi. HELLAS(3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric.