Le ultimissime sulle probabili formazioni di Benevento-Fiorentina

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 13 marzo 2021) Al Vigorito domani alle 18.00 si affronteranno, gara valida per la 27a giornata di Serie A.Inzaghi ha risolto il caso Schiattarella-Insigne dopo la lite in allenamento, ma solo il primo dovrebbe partire titolare, in avanti il tandem dovrebbe essere Lapadula-Gaich, con Viola trequartista a supporto.Prandelli si affida a Ribery e Vlahovic, c’è anche Kouame nella lista dei convocati. Ancora out Amrabat e Kokorin, sulla fascia destra Venuti è in vantaggio su Caceres, ma c’è l’ipotesi che giochino entrambi e in tal caso rimarrebbe fuori Biraghi. Ecco lescelte dei due tecnici:(4-3-1-2): Montipò, Improta, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Viola; Lapadula, Gaich. All. Inzaghi.(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez ...