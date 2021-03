Le regioni che diventano zona rossa e arancione e l' ordinanza di Speranza

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Sono contrario a chiusure generalizzate. Dove il rischio è elevato, è chiaro che diritto alla vita e alla… - petergomezblog : Vaccino, le categorie che saltano la fila (grazie alle Regioni). Dagli avvocati ai giornalisti: ecco chi scavalca g… - sbonaccini : ?? Siamo fra le regioni che vaccinano di più, dati @GIMBE Ieri 17mila somministrazioni, ma possiamo farne 45 mila a… - 1marcoo : RT @vitalbaa: Questo comma della bozza del nuovo d.l. pasquale è un capolavoro. In sostanza significa che, nel periodo indicato, alle zone… - sciarella_ma : Ma se sono ben 10 le regioni che andranno in zona rossa perché siamo parla solo della Lombardia ? -

Ultime Notizie dalla rete : regioni che

Il Sole 24 ORE

Un lockdown quasi totale per la scuola, dunque, simile a quello di un anno fa, se è verooltre 7,6 milioni di studenti su 8,3 milioni in totale saranno a casa e solo in pochissimegli ...Congedi parentali: stanziati 209 milioni - Per quanto riguarda i congedi parentali, il decreto prevedei lavoratori dipendentivivono indove sono sospese le lezioni in presenza o ...«Basta, siamo stremati». «Ci sentiamo in ginocchio». Sono le grida dei ristoratori che protestano in tutta Italia per la crisi che vive il settore a causa delle chiusure imposte per contenere la pande ...«Cari genitori potrete venire a ritirare i libri dei vostri figli a scuola in vista della probabile chiusura a partire da lunedì». «Il messaggio arriva nella chat ...