Le Regioni che da lunedì diventeranno zona rossa (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà a breve le ordinanze per indicare le nuove Regioni zona rossa a partire da lunedì 15 marzo. Le misure più stringenti riguarderanno l'Emilia-Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Lombardia, le Marche, il Piemonte, la Puglia, il Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Regioni in zona rossa, le ordinanze del Ministro Speranza Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni. Le nove Regioni zona rossa, decise in base ai dati inviati dall'Istituto Superiore di Sanità al Ministero della Salute, si aggiungono a Campania e Molise che già dalla scorsa settimana avevano applicato le maggiori misure restrittive a causa dell'incidenza della curva epidemiologica e di ... Leggi su nextquotidiano

