Le prime dosi di vaccino Johnson & Johnson arriveranno tra un mese (Di venerdì 12 marzo 2021) Il giorno dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia Europea del Farmaco, la Commissione UE per la Salute ha spiegato quando saranno consegnate le prime dosi del vaccino Johnson & Johnson. A differenza di quanto accaduto con gli altri tre – Pfizer-BioNTech, Moderna e Astrazeneca, consegnati all’indomani dell’approvazione – il farmaco Janssen non arriverà prima della metà del mese di aprile. vaccino Johnson & Johnson, quando saranno distribuite le prime dosi in Europa “Abbiamo preso atto delle dichiarazioni di Johnson & ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Il giorno dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia Europea del Farmaco, la Commissione UE per la Salute ha spiegato quando saranno consegnate ledel. A differenza di quanto accaduto con gli altri tre – Pfizer-BioNTech, Moderna e Astrazeneca, consegnati all’indomani dell’approvazione – il farmaco Janssen non arriverà prima della metà deldi aprile., quando saranno distribuite lein Europa “Abbiamo preso atto delle dichiarazioni di; ...

