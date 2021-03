Le piattaforme del food delivery fanno ricorso contro i verbali dell’Ispettorato del lavoro che impongono di assumere 60mila rider (Di venerdì 12 marzo 2021) Glovo-foodinho, Just Eat, Uber e Deliveroo, le quattro piattaforme di delivery finite al centro dell’inchiesta pilota della Procura di Milano sulle condizioni di lavoro e di sicurezza dei rider, hanno fatto ricorso contro i verbali amministrativi notificati dall’Ispettorato del lavoro nei quali è stato indicato che oltre 60mila ciclofattorini vanno regolarizzati come collaboratori “coordinati continuativi” con tutte le garanzie dei lavoratori subordinati. Uber Eats – appena uscita dall’amministrazione giudiziaria – ha intenzione di accodarsi nei prossimi giorni. Anche sul fronte delle contestazioni che riguardano i reati contravvenzionali per violazioni su sicurezza e salute dei rider si prepara una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Glovo-inho, Just Eat, Uber e Deliveroo, le quattrodifinite al centro dell’inchiesta pilota della Procura di Milano sulle condizioni die di sicurezza dei, hanno fattoamministrativi notificati dall’Ispettorato delnei quali è stato indicato che oltreciclofattorini vanno regolarizzati come collaboratori “coordinati continuativi” con tutte le garanzie dei lavoratori subordinati. Uber Eats – appena uscita dall’amministrazione giudiziaria – ha intenzione di accodarsi nei prossimi giorni. Anche sul fronte delle contestazioni che riguardano i reati contravvenzionali per violazioni su sicurezza e salute deisi prepara una ...

Advertising

TizianaFerrario : 84 anni, mentre tutti i governanti sono chiusi nei loro uffici su piattaforme on line #PapaFrancesco è in Iraq a pa… - MONICA40632108 : RT @MarcheTourism: ?? Come niente, uno dei primi film realizzati dopo il lockdown, è stato girato nelle aree del sisma delle #Marche: ??????????… - MarcheTourism : ?? Come niente, uno dei primi film realizzati dopo il lockdown, è stato girato nelle aree del sisma delle #Marche:… - DaFrancoeAdria1 : Dopo aver visto i video pubblicati da @Enzo_Miccio sulle varie piattaforme social, abbiamo deciso di far sentire a… - coder_487 : RT @il_viula: #IBM conferma nell'anno 2020 un incremento del 500% dei #malware scritti con #Golang (#Go), il linguaggo #opensource di #Goog… -