Le misure del Dpcm di Pasqua. Italia in totale zona rossa (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Governo come consigliato dal comitato tecnico scientifico, punta al giro di vite. Dal 3 al 5 aprile dovrebbe tornare il lockdown totale in tutto il Paese. Inoltre l'esecutivo sta elaborando una serie di provvedimenti che entreranno il vigore da lunedì 15 marzo e che coloreranno l'Italia di tinte sempre più scure. Questo perché i numeri di contagi sono in deciso rialzo e stanno mettendo in sofferenza il sistema sanitario. L'indice Rt poi ha superato in maniera decisa quota 1 con alcune regioni addirittura attorno ad 1,6 Nuovi parametri di riferimento Visto il diffondersi delle differenti varianti del virus il parametro per misurare il contagio sarà quello dei 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, superato il quale scatteranno i lockdown locali e i governatori regionali avranno la possibilità di adottare misure ad hoc a livello ... Leggi su panorama (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Governo come consigliato dal comitato tecnico scientifico, punta al giro di vite. Dal 3 al 5 aprile dovrebbe tornare il lockdownin tutto il Paese. Inoltre l'esecutivo sta elaborando una serie di provvedimenti che entreranno il vigore da lunedì 15 marzo e che coloreranno l'di tinte sempre più scure. Questo perché i numeri di contagi sono in deciso rialzo e stanno mettendo in sofferenza il sistema sanitario. L'indice Rt poi ha superato in maniera decisa quota 1 con alcune regioni addirittura attorno ad 1,6 Nuovi parametri di riferimento Visto il diffondersi delle differenti varianti del virus il parametro per misurare il contagio sarà quello dei 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, superato il quale scatteranno i lockdown locali e i governatori regionali avranno la possibilità di adottaread hoc a livello ...

