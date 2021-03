Le Marche tutte in zona rossa? Oggi Roma decide. Il governatore Acquaroli: 'Rt stabile ma sopra 1. Ascoli, contagi in crescita' (Di venerdì 12 marzo 2021) ANCONA - Quattro province marchigiane sono in zona rossa già da diversi giorni, ma forse da lunedì anche la quinta - quella di Ascoli Piceno - potrebbe passare dall'arancione al rosso per effetto dell'... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 12 marzo 2021) ANCONA - Quattro province marchigiane sono ingià da diversi giorni, ma forse da lunedì anche la quinta - quella diPiceno - potrebbe passare dall'arancione al rosso per effetto dell'...

