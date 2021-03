Le interviste alla vigilia di Reggina-Monza (Di venerdì 12 marzo 2021) Domani pomeriggio, 13 marzo, la Reggina ospiterà il Monza, una delle big del campionato di Serie B. La sfida si prospetta equilibrata, con il campionato cadetto che è famoso per regalare sorprese e partite molto combattute. I padroni di casa andranno alla ricerca di punti salvezza, mentre il Monza cercherà di continuare a restare in zona promozione diretta. Di seguito le interviste agli allenatori alla vigilia di Reggina-Monza. CHE COS’HA DETTO BARONI alla vigilia DI Reggina-Monza? alla vigilia di Reggina-Monza il tecnico dei padroni di casa Baroni ha parlato dell’importante sfida di domani. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Domani pomeriggio, 13 marzo, laospiterà il, una delle big del campionato di Serie B. La sfida si prospetta equilibrata, con il campionato cadetto che è famoso per regalare sorprese e partite molto combattute. I padroni di casa andrannoricerca di punti salvezza, mentre ilcercherà di continuare a restare in zona promozione diretta. Di seguito leagli allenatoridi. CHE COS’HA DETTO BARONIDIdiil tecnico dei padroni di casa Baroni ha parlato dell’importante sfida di domani. ...

Advertising

Avvenire_Nei : Il - Chicca141002 : RT @LucianoMoggi: #Mughini : '#DelPiero ? Ma no, io alla #Juventus vorrei #Moggi : il migliore' - - YOUventino : RT @LucianoMoggi: #Mughini : '#DelPiero ? Ma no, io alla #Juventus vorrei #Moggi : il migliore' - - SilviaPrato1 : RT @LucianoMoggi: #Mughini : '#DelPiero ? Ma no, io alla #Juventus vorrei #Moggi : il migliore' - - VoceGiallorossa : ???Scala: 'La @OfficialASRoma deve pensare di arrivare in fondo all'Europa League. Non c'è un giorno che non pensi a… -