Le Iene, anticipazioni della puntata in onda venerdì 12 marzo su Italia 1 (Di venerdì 12 marzo 2021) Le Iene Show, anticipazioni e servizi della puntata di venerdì 12 marzo 2021 in onda su Italia 1 con Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. venerdì 12 marzo 2021, su Italia 1 andrà in onda un nuovo appuntamento con Le Iene Show, il programma di servizi e inchieste ideato da Davide Parenti, che torna quindi al doppio appuntamento settimanale. L’appuntamento di stasera è previsto alle 21:20 circa su Italia 1. La puntata di stasera è condotta da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.. I due presenteranno i tanti servizi della serata sulla stretta attualità. Ma non mancheranno inchieste, servizi di ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 12 marzo 2021) LeShow,e servizidi122021 insu1 con Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.122021, su1 andrà inun nuovo appuntamento con LeShow, il programma di servizi e inchieste ideato da Davide Parenti, che torna quindi al doppio appuntamento settimanale. L’appuntamento di stasera è previsto alle 21:20 circa su1. Ladi stasera è condotta da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.. I due presenteranno i tanti serviziserata sulla stretta attualità. Ma non mancheranno inchieste, servizi di ...

Advertising

SocialArtistOF : Nuovo appuntamento con #LeIene. Ecco alcune anticipazioni della puntata di domani sera ?? - infoitcultura : Stasera in tv, Le Iene Show: anticipazioni sulla puntata del 9 marzo - frizzymood : #tzvip Da quanto ho letto dalle anticipazioni delle '' Iene'', penso sarei morta definitivamente. 1 milione di eur… - StefaniaFalone : RT @Adnkronos: Il servizio andrà in onda nella puntata di questa sera. Ecco le anticipazioni #leiene - Adnkronos : Il servizio andrà in onda nella puntata di questa sera. Ecco le anticipazioni #leiene -