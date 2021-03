Le auto di Gianni Agnelli | dalle Ferrari alle “istituzionali” Fiat

Advertising

fabbri_tiziana : RT @quattroruote: Gianni #Agnelli, al secolo l'#Avvocato: la vita, le #auto, la #Fiat, il legame con #Torino, le relazioni con la #politica… - davidecomunello : RT @quattroruote: Gianni #Agnelli, al secolo l'#Avvocato: la vita, le #auto, la #Fiat, il legame con #Torino, le relazioni con la #politica… - quattroruote : Gianni #Agnelli, al secolo l'#Avvocato: la vita, le #auto, la #Fiat, il legame con #Torino, le relazioni con la… - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Gianni Agnelli, tutte le Ferrari da vedere nella mostra del centenario) è stato pubbl… - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1921 nasceva l'imprenditore Gianni Agnelli presidente Fiat Auto 1966-2003 #accaddeoggi -

Ultime Notizie dalla rete : auto Gianni

I 100 ANNI DIAGNELLI: L'EREDE DESIGNATO ? L'albero genealogico della dinastia Agnelli ha ramificazioni molto complesse. Per stare sul semplice,(all'anagrafe Giovanni) nacque il 12 ...Bastano queste tre parole per richiamare immediatamente alla memoria l'avvocatoAgnelli a ... Intuì e disse prima degli altri che nel mondo dell'sarebbero rimasti sei o sette grandi player ...Il 12 marzo 1921, un secolo fa, nacque a Torino Gianni Agnelli. Noto al mondo come l'Avvocato, fu presidente della Fiat e della Juventus e di tante altre passioni minori. Ricco, affascinante e potente ...Famose le sue battute come quella riferita a Marcello Lippi: "Il più bel prodotto di Viareggio dopo Stefania Sandrelli". Proverbiale la sua voglia di divertimento in una Versilia che era davvero rugge ...