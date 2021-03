Le 16 regioni che rischiano la zona rossa o arancione con l'ordinanza di Speranza e il decreto legge di Draghi (Di venerdì 12 marzo 2021) Sedici aree potrebbero cambiare colore a partire dal 15 marzo con le nuove regole e il Report #43 dell'Iss. Di fatto un lockdown in Italia che durerà oltre Pasqua e Pasquetta e con nuove restrizioni ... Leggi su today (Di venerdì 12 marzo 2021) Sedici aree potrebbero cambiare colore a partire dal 15 marzo con le nuove regole e il Report #43 dell'Iss. Di fatto un lockdown in Italia che durerà oltre Pasqua e Pasquetta e con nuove restrizioni ...

matteosalvinimi : #Salvini: Sono contrario a chiusure generalizzate. Dove il rischio è elevato, è chiaro che diritto alla vita e alla… - GiovanniToti : Che senso ha chiudere tutto il Paese nei fine settimana? Servono misure mirate dove c’è necessità, non ovunque. Già… - petergomezblog : Vaccino, le categorie che saltano la fila (grazie alle Regioni). Dagli avvocati ai giornalisti: ecco chi scavalca g… - eia58 : RT @PaoloBorg: L'Italia ad oggi non ha ancora vaccinato gli 'estrememante vulnerabili' per un gioco a rimpiattino tra ASL e ospedali non si… - cigarafterten : @ilgiornale Che c'entra Sileri? La vaccinazione spetta alle singole regioni. Il 96enne deve caso mai sentire la Moratti. -