Lazio zona rossa. I colori delle regioni: cosa si può fare (Di venerdì 12 marzo 2021) L’ultima volta è stato a Natale. Ma da lunedì prossimo 15 marzo Roma e il Lazio rischiano di tornare in zona rossa. Ecco cosa si può fare. Quello del 13 e 14 potrebbe essere l’ultimo fine settimana di pranzo consentito nei ristoranti e le prenotazioni in queste ultime ore sono in aumento. In rosso, nessun ristorante e niente bar: è consentito solo l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni. E per uscire occorre sempre l’autocertificazione: a Pasqua si dovrebbe poter andare a messa, come è successo a Natale, quando il consiglio era stato quello di scegliere la chiesa più vicina a casa. In zona rossa sono chiuse tutte le attività commerciali, anche barbieri e parruchieri. Esclusi i negozi di generi alimentari e di prima necessità. L’accesso è ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 12 marzo 2021) L’ultima volta è stato a Natale. Ma da lunedì prossimo 15 marzo Roma e ilrischiano di tornare in. Eccosi può. Quello del 13 e 14 potrebbe essere l’ultimo fine settimana di pranzo consentito nei ristoranti e le prenotazioni in queste ultime ore sono in aumento. In rosso, nessun ristorante e niente bar: è consentito solo l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni. E per uscire occorre sempre l’autocertificazione: a Pasqua si dovrebbe poter andare a messa, come è successo a Natale, quando il consiglio era stato quello di scegliere la chiesa più vicina a casa. Insono chiuse tutte le attività commerciali, anche barbieri e parruchieri. Esclusi i negozi di generi alimentari e di prima necessità. L’accesso è ...

