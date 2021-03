Lazio - Torino va rigiocata. Niente 3 - 0 a tavolino per i biancocelesti (Di venerdì 12 marzo 2021) Nessuna sanzione, dunque, al Torino per la mancata presentazione all'Olimpico di Roma per la partita con la Lazio della 25/a ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 marzo 2021) Nessuna sanzione, dunque, alper la mancata presentazione all'Olimpico di Roma per la partita con ladella 25/a ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Lazio-Torino, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo! Niente 3-0 a tavolino, si dovrà giocare - TgLa7 : ++ #Calcio, giudice: '#Lazio-#Torino va giocata, no a sanzioni a Toro' ++ Granata non si erano presentati per quarantena #Asl - capuanogio : +++ Nessuna sanzione al @TorinoFC_1906 per la mancata presentazione in #LazioTorino. Il Giudice sportivo riconosce… - battitomilan7 : Adesso vedrete Lazio Torino quando verrà recuperata...io dico a fine aprile - bozzamauro1 : Giustizia è fatta, ora aspettiamo i 3 punti dell'andata. -