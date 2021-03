Lazio Torino, la decisione del Giudice Sportivo: niente sconfitta a tavolino (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Giudice Sportivo ha deciso di non infliggere alcuna penalità al Torino per la mancata disputa della gara contro la Lazio Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Ilha deciso di non infliggere alcuna penalità alper la mancata disputa della gara contro laLeggi su Calcionews24.com

